Информацию о регулярных перебоях электроэнергии опроверг глава ВКО

12 ноября 2021, 15:04
Фото: ukges.kz

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что в регионе нет дефицита электроэнергии, передает корреспондент Zakon.kz.

Что касается вопросов, связанных с регулярными перебоями электроэнергии, – это неправда. Это в мягкой степени, – сказал на брифинге в СЦК Даниал Ахметов.

Он отметил, что ВКО является энергопроизводящей областью. Здесь функционируют Шульбинская, Усть-Каменогорская, Бухтарминская ГЭС и Усть-Каменогорская ТЭЦ.

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У нас с электроэнергией дела обстоят достаточно устойчиво. Проблем на сегодня с обеспечением электроэнергией не имеем, и, как полагаю, не будем иметь, – резюмировал глава региона.

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Мадина Мамырханова, Нур-Султан


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