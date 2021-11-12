Названа дата начала вакцинации подростков Pfizer в Алматы

С 12 ноября в поликлиниках Алматы прививают вакциной Pfizer, передает Zakon.kz.

По словам заместителя Управления общественного здоровья Алматы Лауры Мырзагали, вакцинация подростков в прививочных пунктах школ будет начата со следующей недели.

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С сегодняшнего дня мы начали прививать подростков в поликлиниках. Уже 1619 детей 12-17 лет пожелали привиться. Если на прививку придет подросток без согласия родителей, медработники будут созваниваться с ними и спрашивать согласие. Списки имеются, педагоги нам в этом помогают, – сообщила она.

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Медики проводят разъяснительную работу, объясняя алгоритм вакцинации подростков. Так, родители, если хотят, могут присутствовать при вакцинации своих детей как в поликлинике, так и в школе.

На сегодня вакцинацию казахстанским подросткам в возрасте 12-17 лет будут проводить вакциной "Комирнати" (компании Pfizer), которая одобрена ВОЗ и является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации детей старше 12 лет и беременных женщин.

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Напомним, первая партия вакцины Pfizer была доставлена в Казахстан вечером 10 ноября. Самолет с 379 тыс. доз вакцины прибыл в Алматинский аэропорт из столицы Катара. Всего Казахстан закупил 4 млн доз вакцины Pfizer. Они рассчитаны на 2 млн человек.

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