В Польше заявили, что белорусские пограничники помогли мигрантам снести забор

Польские пограничники утверждают, что мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, применили против них слезоточивый газ, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пограничной службе страны.

W nocy w rejonie m.Czeremcha, żołnierze ???????? zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą. Wyrywali słupki ogrodzeniowe oraz rozrywali concetrinę przy pomocy pojazdu służbowego. Polskie służby były oślepiane wiązkami laserowymi oraz światłem stroboskopowym. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Ночью в районе города Черемха белорусские солдаты начали разрушать временное пограничное ограждение. Они валили столбы забора и рвали сетку при помощи служебной машины. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопами. Пограничная служба Польши

Утверждается, что рядом находилась группа из около 100 мигрантов и ждала возможности незаконного пересечения границы.

По их словам, были пресечены и другие попытки нелегального пересечения границы.

По данным пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 219 попыток нелегального перехода границы из Беларуси в Польшу. Задержаны трое граждан Ирака, в отношении 78 человек принято решение о выдворении с территории Польши. За помощь нелегалам в пересечении границы задержан один гражданин Польши.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного ухудшения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Беларусь, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.