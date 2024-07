В Польше разрешили стрелять по нелегальным мигрантам на границе с Беларусью

Как информирует польское издание ONET, депутаты большинством голосов приняли новый закон, разрешающий солдатам и пограничникам стрелять боевыми патронами в мигрантов, нелегально пытающихся прорваться в страну из соседней Беларуси. Принятие закона стало следствием трагической гибели на прошлой неделе польского пограничника, которого убили копьем, брошенным мигрантом с территории Беларуси.

За принятие закона в польском Сейме проголосовал 401 парламентарий. Не поддержали новый закон 17 депутатов.

Теперь новый закон освобождает служащих, носящих оружие, от ответственности, если они применяют его в целях самообороны или "упреждения", когда жизнь, здоровье и свобода сотрудников правоохранительных органов находятся под угрозой во время "незаконного посягательства на неприкосновенность государственной границы".

Как отмечает издание, сейчас в Польше нелегальная миграция является существенной проблемой, особенно на белорусско-польской границе. В последнее время страна столкнулась с увеличением попыток нелегальных мигрантов прорвать границу с территории Беларуси.

🚨#BREAKING: #Poland’s Parliament votes overwhelmingly 401 to 17 in favor of a new law that allows soldiers, border guards and police officers to fire live ammunition when stopping attempts by migrants to storm the #border.



Do you agree with the use of #live ammo? pic.twitter.com/wNP7NdU83h