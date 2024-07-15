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Законодательство РК

В Польше разрешили стрелять по нелегальным мигрантам на границе с Беларусью

Польша, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 08:08 Фото: Х/CrashingJustice
14 июля в Польше приняли закон, разрешающий пограничникам использовать боевое оружие в случае угрозы жизни, которая будет исходить от нелегальных мигрантов, сообщает Zakon.kz.

Как информирует польское издание ONET, депутаты большинством голосов приняли новый закон, разрешающий солдатам и пограничникам стрелять боевыми патронами в мигрантов, нелегально пытающихся прорваться в страну из соседней Беларуси. Принятие закона стало следствием трагической гибели на прошлой неделе польского пограничника, которого убили копьем, брошенным мигрантом с территории Беларуси.

За принятие закона в польском Сейме проголосовал 401 парламентарий. Не поддержали новый закон 17 депутатов.

Теперь новый закон освобождает служащих, носящих оружие, от ответственности, если они применяют его в целях самообороны или "упреждения", когда жизнь, здоровье и свобода сотрудников правоохранительных органов находятся под угрозой во время "незаконного посягательства на неприкосновенность государственной границы".

Польша, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 08:08

Фото: Х/visegrad24

Как отмечает издание, сейчас в Польше нелегальная миграция является существенной проблемой, особенно на белорусско-польской границе. В последнее время страна столкнулась с увеличением попыток нелегальных мигрантов прорвать границу с территории Беларуси.

Почти 90 мигрантов, направлявшихся в Европу, погибли и еще десятки пропали без вести после того, как их лодка перевернулась у берегов Мавритании в начале июля.

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