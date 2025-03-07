Мигрантов из России и Доминиканы задержали пограничники США

Пограничники США задержали российских и доминиканских мигрантов, которые плыли на лодке, сообщает Zakon.kz.

Мигранты из России и Доминиканской Республики пытались на лодке добраться до западного побережья острова Пуэрто-Рико, но их задержали. Об этом 6 марта рассказали в пограничной службе США.

Моторную лодку без огней и каких-либо опознавательных сигналов пограничники заметили ночью 28 февраля в девяти км от Агуадильи. Совместно с полицейскими из Пуэрто-Рико и службой береговой охраны они провели задержание.

Среди мигрантов были двое россиян – мужчина и женщина. Их передали Министерству внутренней безопасности США для расследования и дальнейшего выдворения из страны. Трое других мигрантов оказались выходцами из Доминиканской Республики, при этом один из них – ранее депортированный преступник.

Сектор Рами, где обнаружили мигрантов, охватывает территории США – Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Он является единственным сектором пограничной службы, расположенным за пределами континентальной части государства. Вся его территория представляет собой береговую линию.

3 марта президент США Дональд Трамп посоветовал американцам беспокоиться из-за миграционных преступников, а не из-за президента России Владимира Путина.