Дедовщина в спортинтернате Степногорска – директор уволен, чиновники наказаны

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел выездное совещание по факту инцидента в школе-интернате в Степногорске, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик глава региона разместил в Instagram.

На совещании Ермек Маржикпаев назвал случившееся недопустимым.

Он отметил, что дедовщина произошла из-за неправильной организации процесса воспитания и предположил, что подобное в школе происходило на системной основе. Ермек Маржикпаев добавил, что одним увольнением в этой ситуации ограничиваться не будут, и подчеркнул, что за произошедшее надо отвечать.

Они уверовали в свою безнаказанность, видите, что творят? Это же какое здесь воспитание, чтобы с такой жестокостью избивали младших? Мы сами спортсменами были. Спортсмены всегда славились своим командным духом, чувством "локтя", поддержкой и помощью более слабым. Поддержать молодых, которые приходят в сборную, которые рядом с тобой находятся. В данной школе, как мы видим, всего этого нет. Имеет место и формальный подход к работе комиссии по защите прав несовершеннолетних. аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

Директора школы-интерната для одаренных в спорте детей им. Богенбая батыра Турсынбая Токкужинова освободили от должности. Главе областного управления физической культуры и спорта Асету Букубаеву объявили строгий выговор.

Акиму города Степногорск поручили рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя акима Гульназ Абилову, которая курирует социальную сферу и возглавляет городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Департаменту полиции и органам прокуратуры поручено провести детальное расследование, всех виновных привлечь к ответственности в рамках действующего законодательства.

Видео, на котором старшеклассники избивали младших в комнате общежития, появилось в Казнете 13 ноября. Инцидент возмутил общественность.

По факту нанесения телесных повреждений началось досудебное расследование по ст. 141 ч. 1 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" и ст. 194 ч. 2 УК РК "Вымогательство".