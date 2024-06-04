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Законодательство РК

Прокуроры СКО отменили госзакупки на 7,1 млрд тенге – 4 чиновника уволены

Прокуроры СКО отменили госзакупки на 7,1 млрд тенге – 4 чиновника уволены, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 14:41 Фото: Zakon.kz
Грубые нарушения законодательства прокуратура Северо-Казахстанской области выявила в рамках анализа рационального использования бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве привели несколько примеров.

Так, должностные лица отдела ЖКХ в Петропавловске в нарушение требований законов "О государственных закупках" и "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" проводили закупки по строительству объекта на сумму 3,6 млрд тенге без указания адресов и объемов работ.

В районе Шал акына отделом экономики и финансов вопреки требованиям закона "О государственных закупках" проводилась закупка для асфальтирования придворовых территорий на сумму 57,8 млн тенге. И также без указания адресов и объемов работ.

В Есильском районе отделом ЖКХ в нарушение статьи 21 закона проводились закупки по приобретению угля на сумму 113,8 млн тенге с указанием конкретной марки закупаемого товара, что является недопустимым.

По протестам надзорного органа эти закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

Всего с начала года в этой сфере прокурорами отменено 20 государственных закупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге.

За допущенные нарушения к различным видам ответственности привлечено 29 лиц, в том числе семь – за дискредитацию госслужбы, из которых четыре – уволены, три – получили предупреждение о неполном служебном соответствии.

Ранее госзакупки на 3,7 млрд тенге отменила прокуратура Улытауской области.

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