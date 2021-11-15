Туркестанец с игрушечным пистолетом ограбил дом

В Туркестанской области мужчина ограбил дом с помощью игрушечного пистолета, передает Zakon.kz.

Мужчина залез в дом и, угрожая пистолетом, ограбил жительницу.

Потерпевшая рассказала, что к ней в дом проник неизвестный мужчина и забрал миллион тенге и сотовый телефон. Общая сумма нанесенного ущерба составила 1 млн 100 тыс. тенге. Личность грабителя установлена, – рассказали в пресс-службе ДП ТО.

Полицейские Толебийского РОП задержали подозреваемого и доставили в районный отдел для выяснения всех обстоятельств.

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Следствием установлено, что мужчина во время нападения угрожал потерпевшей игрушечным пистолетом.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192 УК "Разбой". Изъятые в качестве вещественных доказательств ценные вещи возвращены законной владелице. Подозреваемый арестован. Выясняется причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям, – добавили в полиции.

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