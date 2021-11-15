В столичные ТРЦ теперь пускают только с "зеленым" статусом 

С 15 ноября вход в торгово-развлекательные центры Нур-Султана разрешен только лицам с "зеленым" статусом, передает Zakon.kz.

Согласно постановлению главного государственного санврача столицы, с сегодняшнего дня в будние и выходные дни ТРЦ смогут посещать граждане только с "зеленым" статусом в системе Ashyq, сообщает пресс-служба городского акимата.

Торгово-развлекательные центры в будние и выходные дни теперь будут работать при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного "зеленого" статуса, то есть при наличии вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних трех месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, – отмечается в сообщении.

Такое решение было принято с учетом регистрации наибольшего числа нарушителей домашнего карантина в ТРЦ, а также в целях сохранения стабильной эпидситуации в Нур-Султане и предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 среди населения в преддверии праздничных дней.

Постановление санврача столицы вступило в силу сегодня, 15 ноября.