Новый вариант "дельта-штамма" коронавируса выявили в Норвегии

В Норвегии выявили новый вариант "дельта-штамма" COVID-19, передает Zakon.kz.

Как сообщает NRK, новая разновидность "дельта-штамма" была обнаружена впервые в конце июня специалистами Норвежского института общественного здравоохранения.

Исследователи не считают, что он более опасен, чем обычный "дельта-штамм", а также полагают, что вакцина надежно защищает от него, – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый вариант распространился по стране и получил обозначение AY. 63.

У нас нет доказательств того, что у него есть какие-то особые конкурентные преимущества. старший научный сотрудник Национального института общественного здравоохранения Норвегии Олав Хуннес

Это означает, что Национальный институт общественного здравоохранения не считает его более заразным, чем обычная версия "дельта-штамма" COVID-19.

У нас также нет указаний на то, что вакцина против него не действует. Не должно быть причин для беспокойства по этому поводу. руководитель секции Национального института общественного здравоохранения Норвегии Каролина Брагстад

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