Есть несколько факторов - министр о росте цен на квартиры

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов объяснил рост цен на недвижимость в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Бейбут Атамкулов признал, что есть много факторов, которые приводят к росту цен на недвижимость. Первый - предоставление казахстанцам возможности использования части пенсионных на улучшение жилищных условий.

Есть несколько факторов. Фактор рынка спроса, фактор появления на рынке свободных денег. Очень правильное решение было поддержать население страны, чтобы они могли использовать пенсионные деньги. Но этот же фактор субъективный, то есть, вы получаете деньги, вы можете расходовать. В один и тот же момент появляется спрос на одну квартиру. Если раньше был 1 человек, то появилось 5. Если у вас есть квартиры и вы хотите ее сдать в аренду или продать, вы видите, что появился клиент, завтра позвонил второй, третий. Думаете поднять цену, это нормально в любом обществе, - пояснил министр.

В итоге, по его словам, в этой ситуации повышенного спроса на рынке жилья страны появляется ажиотаж.

Мы сделали анализ повышения цен на квартиры. Дело в том, что как бы, кто не прятался, конечно, у нас есть государственная экспертиза по социальным проектам, то есть те проекты где были государственные деньги. Мы увидели входную цену в 180-200 тысяч тенге за квадратный метр. А потом мы видим выходную, за сколько продают. И теперь просим объяснить, почему у вас произошел рост. Притом, что вся ваша сметная стоимость рассчитана под стоимость арматуры. Насколько влияет она на стоимость одного квадратного метра? Это всего 14 процентов при монолитном, чуть меньше при каркасном. То есть цены, которые они заявили и расчетные цены не сопоставимы. То же самое по цементу, по всем составляющим, - подчеркнул Атамкулов.

Выяснилось, что его ведомство не может влиять на "может влиять и давить на рынок". Вправе они только указать на действия застройщиков в антимонопольный орган.

Мы ведем только политику. Мы должно обеспечить производство, обеспечить условия для производства, а вот дальше стимулирующие продажи - это в ведении МТИ, - резюмировал глава МИИР.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан