Студентам, магистрантам и докторантам повысят стипендии в Казахстане

В Казахстане ведется системная работа по повышению качества высшего образования. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на заседании правительства, прошедшем под председательством премьер-министра Аскара Мамина, передает Zakon.kz.

Данная работа охватывает в основном несколько направлений. Это оптимальная система управления, прогрессивная политика, качество образовательных программ, доступное финансирование, соблюдение принципов академической честности и профессионального преподавательского состава, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Половина из 122 университетов страны - это частные организации. На уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры обучается более 600 тыс. студентов. 14 вузов Казахстана находятся в рейтинге лучших университетов мира.

За последние годы количество грантов выросло почти в 2 раза. К 2025 году количество грантов поэтапно достигнет 75 тыс. В рамках поручения главы государства стипендии студентов также увеличатся почти в два раза, к 2025 году их стипендии увеличатся еще в 2 раза, а стипендии магистрантов и докторантов – в 1,5 раза, - сказал Аймагамбетов.

Что касается системы финансирования, все университеты Казахстана перейдут на систему подушевого финансирования. Государственные и частные университеты получают гранты от государства только в том размере, в каком их выберут абитуриенты. Соответственно, государственные вузы не получают прямых средств из бюджета на проведение ремонтных работ, выплату заработной платы, обновление материальной базы. Финансируется только грантами в соответствии с выбором студентов.

Для обеспечения качества важно, чтобы система управления была эффективной. 28 крупнейших государственных вузов реорганизованы в некоммерческое акционерное общество и перешли на корпоративную систему управления. Соответственно, с прошлого года главные решения принимает совет директоров, а ректор обеспечивает реализацию этих принятых решений, - сказал глава МОН РК.

Внедрена новая система назначения ректоров и через эту конкурсную систему обновлено более 50% корпуса ректоров. Благодаря конкурсной дисциплине руководством университетов назначены выпускники лучших вузов мира и стипендиаты программы "Болашак", имеющие большой научный потенциал и международный опыт.

Кроме того, создан институт провостов, сформирован кадровый резерв учебных заведений. Трансформация системы управления способствует развитию инновационного менеджмента в университетах, повышению его эффективности.

Качество образования, в первую очередь, напрямую зависит от профессиональной квалификации преподавателей, поэтому в центре внимания создание благоприятных условий. Благодаря прямой поддержке Главы государства с сентября т.г. заработная плата преподавателей выросла почти в 2 раза. Принято решение по выплате заработной платы преподавателю – 200 тыс. тг, кандидату наук – 260 тыс. тг, доктору наук – от 350 тыс. тг до 400 тыс. тг.

Как известно, большая учебная нагрузка и трудности в полноценной подготовке педагогов к занятиям. Поэтому была сокращена педагогическая нагрузка с 800-1000 часов до 680 часов и сокращена форма отчетности на 35%. Эта мера, безусловно, дает возможность заниматься качественным образованием и наукой.

Для обеспечения качества образования усилен государственный контроль. Министерство провело проверку в университетах с некачественным образованием, по результатам которой приняло участие в более чем 500 судебных процессах по выявленным недостаткам, полностью закрыло 15 университетов, было принято решение суда по закрытию еще 4 университетов, теперь идет апелляция. Кроме того, отозваны лицензии еще у 61 университета по 400 направлениям некачественного образования. Студенты были переведены в другие учебные заведения. К примеру, если раньше учителей готовили 86 университетов, и у них было много вопросов по качеству, то теперь педагогов готовят только 50 вузов.

Усовершенствована и процедура проверки, в которую включены такие качественные показатели, как тестирование студентов и анкетирование работодателей. Особое значение для контроля качества имеет и работа аккредитационных агентств. В этой связи мы внесли изменения для повышения ответственности аккредитационных агентств, - отметил министр образования.

Приняты такие механизмы, как исключение из списка агентств, которые больше не обеспечивают высокое качество, то есть закрытие и установление для них единых качественных требований. В результате отменена институциональная аккредитация 6 университетов, не прошли аккредитацию 20 образовательных программ.

В Казахстане внедряются европейские стандарты по обеспечению качества (ESG). По словам министра образования, в прошлом году национальная рамка квалификаций высшего образования успешно прошла процедуру самоаттестации с Европейской рамкой квалификаций. В результате этой работы удалось обеспечить признание дипломов вузов Казахстана в Европе.

В целях повышения качества образовательных программ университетам была предоставлена академическая и исполнительная самостоятельность. Вузы перешли на самостоятельную разработку образовательных программ, разработана 9371 программа.

В связи с четвертой промышленной революцией одной из основных проблем мирового рынка труда является "быстрое устаревание навыков". Сценарий "один диплом на всю жизнь" уже не имеет значения. Поэтому по поручению Президента была разработана концепция обучения на протяжении всей жизни. Благодаря этой работе университеты будут распознавать и принимать результаты неформального и информированного образования, - сказал Аймагамбетов.

Министерством была поставлена задача соблюдения требований академической честности, в результате которой теперь можно отчислять студентов, нарушивших принципы академической честности. Утверждена норма обязательной проверки всех дипломных работ и письменных работ во избежание их некорректного копирования.

Еще один важный вопрос - обеспечение прозрачности и справедливости процедуры поступления.

С этой целью в этом году мы внедрили новую систему ЕНТ. В 2021 году впервые в стране ЕНТ было проведено в электронном формате по принципу "1 компьютер – 1 камера – 1 тестируемый". Кроме того, в тестах были обновлены тестовые задания для проверки фактологических знаний, выявления навыков мышления, грамотности, - сказал министр образования.

По педагогическим направлениям пороговый балл повысился до 75 баллов, по медицинским до 70 баллов. Введен компьютерный формат тестирования для поступления в магистратуру и сдачи экзамена в докторантуру.

Как отметил Аймагамбетов, необходимость дистанционного обучения возникла во время пандемии. Теперь ясно, что это тенденция, которая будет продолжаться даже после того, как пандемия закончится.

Поэтому в вузах широко внедряются системы формирования цифровой экосистемы, LMS-платформы, виртуальные лаборатории, прокторинг.

Для обеспечения качества было введено ограничение на предоставление только 20% дистанционных занятий для таких направлений, как образование, медицина, авиация, строительство, искусство, военное дело, - подчеркнул министр образования.

Еще одним механизмом повышения качества является повышение конкуренции.

Для того, чтобы отечественные университеты обменялись опытом и стали конкурентоспособными с лучшими зарубежными университетами, мы начали работу по открытию филиалов ведущих зарубежных университетов в Казахстане. В этом году открылся филиал Университета de Montfort Leicester. Ведутся работы по открытию филиалов University of Arizona и Arizona State University. Ведется работа по открытию еще не менее пяти филиалов, - проинформировал министр образования.

Для развития отечественной системы высшего образования подготовлены и новые проекты. В целях повышения конкурентоспособности вузов на базе 20 вузов в регионах будут созданы центры академического превосходства. Для формирования исследовательской экосистемы планируется преобразовать три вуза в исследовательские университеты.

Кроме того, начата активная работа по созданию 2-х передовых вузов на основе опыта Назарбаев Университета. В будущем университеты будут распределены по четырем лигам, чтобы повысить стимулы для конкуренции между высшими учебными заведениями.

Соответственно в зависимости от входящих лиг определяются различные уровни академической, управленческой свободы вузов. Также сильнейшие университеты будут освобождены от государственного контроля, а университеты, не вошедшие в 3-ю лигу и 4-ю лигу, будут проверяться под государственным контролем.