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Новые стипендии ждут студентов, магистрантов и докторантов в Казахстане

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 14:40 Фото: freepik
Стипендии студентам, магистрантам и докторантам повысят в Казахстане с 1 сентября 2024 года. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно сообщению, премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление правительства, предусматривающее повышение стипендий для студентов колледжей и вузов с 1 сентября 2024 года.

Новые стипендии ждут студентов, магистрантов и докторантов в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 14:40

Фото: pxhere

Так, для студентов колледжей стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям – 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – 41 896 тенге.

Увеличение стипендии студентов бакалавриата составит 20%, до 47 135 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 75 600 тенге.

Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 85 376 тенге, а в резидентуре – 123 122 тенге.

Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%: 107 061 тенге и 240 тыс. тенге соответственно.

"1 сентября 2025 года также будет повышена стипендия студентам бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам – на 15%", – добавили в пресс-службе.

28 июня 2024 года стало известно, что в Казахстане обновили номенклатуру видов организаций образования. Приказ вводится в действие с 8 июля 2024 года.

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