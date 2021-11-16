Сколько астанчан получили вакцину Pfizer за сутки

В первый день вакцинации, 15 ноября, 339 астанчан получили прививки препаратом Pfizer, сообщает Zakon.kz.

Из них 14 беременных женщин (16-36 недель), 133 – кормящих и 192 подростка в возрасте 12-17 лет, – уточнили в Управлении общественного здравоохранения города.

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Нас приятно удивило, что было много желающих получить прививку из числа беременных женщин, кормящих мам, подростков. Немалую активность проявляли и родители школьников, студентов, которые пришли вместе со своими детьми за прививкой, – отметила заместитель руководителя управления Алия Рустемова.

Всего по городу вакцинации препаратом Pfizer подлежат 5 тыс. беременных, 28 тыс. женщин в периоде лактации и 63 тыс. детей.

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