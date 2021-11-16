Убрать смертную казнь из Уголовного кодекса Казахстана предложили на заседании НСОД

Ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах в полном объеме, без каких-либо оговорок, предложила директор общественного фонда "Хартия за права человека" Жемир Турмагамбетова. Для этого нужно полностью исключить смертную казнь как меру наказания из Уголовного кодекса страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Очень серьезным шагом стало подписание президентом Касым-Жомартом Токаевым в январе текущего года закона "О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах", направленного на отмену смертной казни. Второй факультативный протокол предусматривает одну единственную оговорку, отраженную в ст. 2 Протокола – это применение смертной казни в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера. Понятие "военное время" согласно ст. 3 Второго факультативного протокола означает состояние войны и не допускает иного толкования, – сообщила на заседании НСОД Жемир Турмагамбетова.

По ее словам, сейчас в РК идет работа по гармонизации норм Уголовного кодекса с положениями Второго факультативного протокола. Соответствующий закон должен быть принят до конца этого года.

У нас вызывает серьезную обеспокоенность наличие в последнем по времени проекте закона Казахстана об отмене смертной казни четырех составов преступлений, за которые разработчики предлагают сохранить смертную казнь, что не соответствует Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. Сохранение в уголовном законодательстве Казахстана смертной казни за преступления военного характера, совершенные в военное время, будет означать, что наша страна допускает возможность того, что она может оказаться в состоянии войны с другими государствами, что будет являться достаточно тревожным сигналом мировому сообществу, – подчеркнула спикер.

В связи с этим она предложила ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах в полном объеме, без каких-либо оговорок.

Ранее сообщалось, что смертную казнь предлагается оставить только в четырех статьях Уголовного кодекса, а именно – за наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества, которые связаны с военными действиями и совершаются в военное время.

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Мадина Мамырханова, Нур-Султан