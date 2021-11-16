Что предложил Токаев для решения проблем между заемщиками и банками

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия предложил комплекс мер для решения проблем между банками второго уровня и заемщиками, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев высказался по поводу существующих проблем неисполнения заемщиками долговых обязательств перед банками и о необходимости принимать меры для их решения.

По мнению президента, требуется обеспечить гибкость залоговой политики банков второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности.

Заемщику должно быть предоставлено право самостоятельной реализации залогового имущества в течение трех месяцев до применения мер принудительного взыскания и дополнительных трех месяцев в рамках исполнительного производства.

Также нужно ограничить наложение взыскания на залоговое имущество, если размер просроченной задолженности составляет менее 15% от его оценочной стоимости, а период просрочки не превышает шести месяцев.

Если реализованное имущество заемщика не покрывает сумму основного долга, его оставшаяся задолженность должна списываться. Но только при условии, что у должника нет иного имущества и его доход не превышает двукратный размер минимальной заработной платы, – сказал глава государства.

Помимо этого, следует обеспечить прозрачность и справедливость аукционных торгов.

Заложенное имущество, выставляемое на аукционные торги, не должно продаваться ниже 70% от его оценочной стоимости. Вместе с тем на такие торги нельзя допускать залогодержателей, то есть банки, а также их работников, аффилированных с ними и доверенных лиц. Необходимо исключить единовременное участие в торгах должника и его близких родственников, – добавил он.

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Предстоит также ужесточить требования к оценщикам, их опыт работы должен составлять не менее трех лет.

При этом оценщики каждые три года должны проходить курсы повышения квалификации. Нужно внедрить отчетность оценщиков и создать реестр неблагонадежных оценщиков. Кроме того, следует ужесточить порядок приостановления и прекращения лицензии на оценочную деятельность. Приостановление должно производиться на три года без права обжалования. А прекращение – на пять лет. При повторном нарушении следует лишать права допуска к оценочной деятельности навсегда, – подчеркнул Токаев.

В заключение президент поручил правительству совместно с Нацбанком, Агентством по финрегулированию, Парламентом обеспечить принятие соответствующих законодательных норм до конца этого года.

Оксана Скибан, Нур-Султан