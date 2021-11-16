Токаев: Отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД прокомментировал предложение правозащитников убрать полностью смертную казнь как меру наказания из Уголовного кодекса страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства указал на важность дальнейшего укрепления системы защиты прав человека.

Вы знаете, я уделяю этой сфере особое внимание, поскольку ее состояние в конечном счете влияет на уровень развития нашего общества. Мы шаг за шагом движемся по пути построения правового и справедливого государства. В июне мною был подписан указ о дальнейших мерах РК в области прав человека, нацеленный на комплексную модернизацию правозащитной сферы. Ранее по моей инициативе наша страна присоединилась ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, – напомнил президент.

По его словам, к этому часу в стране проводится работа по гармонизации норм уголовного кодекса с положениями данного Протокола.

Вместе с тем, подчеркнул Токаев, среди правозащитников развернулась дискуссия на эту тему. Речь идет, по его данным, о том, что разрабатываемый законопроект имеет половинчатый характер и предполагает отмену смертной казни в Казахстане с рядом исключений.

О ключевых аспектах этой дискуссии сегодня убедительно высказалась Жемис Турмагамбетова. Считаю, что правозащитники правильно ставят вопрос. Отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок, тем более, если так можно выразиться, они носят умозрительный характер. Поэтому я полагаю, парламент прислушается к моей позиции, также и в позиции членов НСОД, – выразил уверенность Касым-Жомарт Токаев.

Ранее директор общественного фонда "Хартия за права человека" Жемир Турмагамбетова предложила ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах в полном объеме, без каких-либо оговорок. Для этого, по ее словам, нужно полностью исключить смертную казнь как меру наказания из Уголовного кодекса страны.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан