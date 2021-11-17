Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" потерпел третье подряд поражение в КХЛ, проиграв "Сочи" со счетом 5:2, передает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Спорт Шредингера", "Барыс" включился только при счете 0:3, что и стало его роковой ошибкой.

1:0 - Николаев (Александров, Жабреев) - 16:13

2:0 - Мельниченко (Лайпон, Бакош) - 18:15

3:0 - Гордин (Авершин, Глотов) - 23:40

3:1 - Волк (Старченко, Диц) - 32:01 ГБ

3:2 - Старченко (Куник, Шалапов) - 36:46

4:2 - Лайпон (Мельниченко, Якс) - 45:46

5:2 - Мищенко (Николаев, Гараев) - 53:13 ГБ

В итоге "Барыс" выпал из зоны плей-офф - 24 очка, 10-е место на Востоке.

Следующий матч состоится 18 ноября в 22:30 против "Спартака".