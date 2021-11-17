ЧМ-2022 по футболу: Казахстан на последнем месте в группе

Определилось итоговое положение команд в группе сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022, сообщает Zakon.kz.



Как пишет Sports.kz, сборная Франции в гостях обыграла команду Финляндии (2:0), а сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину (2:0).

Итоговая турнирная таблица: Франция – 18 очков, Украина – 12, Финляндия – 11, Босния и Герцеговина – 7, Казахстан – 3. Таким образом, сборная Франции попала на ЧМ-2022 напрямую, а Украина поборется за путевку в стыковых матчах.

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Что касается выступлений сборной Казахстана в нынешнем отборочном цикле, то она смогла набрать всего три очка, трижды сыграв вничью: дважды с Украиной (1:1, 2:2) и один раз – с Боснией и Герцеговиной (2:2).

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