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Законодательство РК

10 ледовых заторов взорвали на реках в Акмолинской области

взрывы на реках, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 23:30 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РК рассказала о том, что 10 апреля в Акмолинской области на реках 10 ледовых заторов взорвали, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, работы проводились на реках Жабай, Жыланды, Нура и Есиль силами ДЧС и МИО проведены взрывные работы.


Ранее сообщалось, что спад уровня воды на реке Уил наблюдают спасатели в Актюбинской области.

Отметим, что паводки в 2024 году стали настоящим стихийным бедствием, которое затронуло не только Казахстан, но и Россию. Как говорят эксперты, стихия нанесла сильнейший ущерб за последние 80 лет.

Ранее в Министерстве финансов Казахстана рассказали о компенсационных выплатах пострадавшим во время паводков.

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Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область Паводки-2024
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