Астролог рассказал, для представителей каких знаков зодиака 2022 год будет трудным

Как рассказал астролог Павел Глоба, некоторым представителям зодиакального круга в 2022 году не следует расслабляться и необходимо быть готовыми отражать нападки судьбы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Профиль.
С самого начала года Раку необходимо сохранять спокойствие и невозмутимость, а также не идти на поводу у амбиций. Из-за напряженного графика у представителя знака может начаться разлад в семье. Лучшее решение – взять себя в руки и не обострять конфликты.
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Летом 2022 года Стрельцам следует отказаться от экстрима, поскольку можно получить травмы. Большие траты во второй половине лета способны спровоцировать скандалы в семье, по этой причине уже в начале года стоит обеспечить себе финансовую подушку.
Представителю этого знака придется быть настороже с самого боя курантов. Есть вероятность, что 2022-й начнется с потери работы и средств. На помощь могут прийти внутренняя дисциплина и заранее отложенные деньги.
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