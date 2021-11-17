Назарбаев: У нас нет другого выхода, кроме как быть многовекторным государством

Нам сам Бог велел быть многовекторными, заявил Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

У нас другого выхода, кроме как быть многовекторным государством, нет. На севере и западе мы граничим с Россией протяженностью 7,5 тыс. км. Не знаю, существует ли в мире такая граница, наверное, между США и Канадой, приблизительно. Другой такой нет. Ну и исторически переплетенные с Россией, несколько столетий вместе. С восточной стороны у нас с КНР 1,7 тыс. км граница. И на юге с нашими соседями, с исламским миром. Вот такая география. Как говорится, сам Бог велел нам быть многовекторными, – сказал Назарбаев на заседании Astana Club 2021.

По его словам, все страны в мире зависимы друг от друга, поэтому важно в таких вопросах находить компромисс.

Конечно, это сложный вопрос, нас часто критикуют за это – с кем вы? А мы ни с кем. У нас самые добрые отношения с Россией, образцовые. У нас очень хорошие отношения с КНР – торговля и инвестиции растут неимоверно. Мы являемся транспортным хабом, торгуем и пропускаем через себя грузы из Китая в Европу и назад. Добрые отношения имеем с США, с Евросоюзом, у нас есть соглашение об экономическом широком сотрудничестве и с исламским миром. Я не вижу в этом никакой сложности. Я тоже анализирую, думаю об этом, весь вопрос в неимоверных амбициях политиков, которые приходят во власть, и несмотря на то, имеет государство потенциал или не имеет, но он должен себя показать большим и великим – мы стали независимыми, и теперь мы можем все. Мы все зависимые в этом мире друг от друга. Эта взаимозависимость – это наша жизнь. Поэтому надо считаться с тем, что говорит оппонент, находить компромисс и приходить (к единому мнению. – Прим. ред.), – заключил Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан