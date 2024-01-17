Министр водных ресурсов: Казахстан не платит за воду другим государствам
Фото: freepik
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в кулуарах Мажилиса 17 января отметил, что Казахстан, как и прежде, не платит другим государствам за пользование трансграничными реками, передает корреспондент Zakon.kz.
Договоренности действуют со времен Советского Союза.
"За воду мы ничего не платим (другим государствам. – Прим. ред.). На сегодня по трансграничным рекам никакой оплаты нет. В 1992 году главы государств подтвердили договоренности, которые были при СССР, они остаются, и мы будем работать в рамках этих договоренностей".Нуржан Нуржигитов
Мажилис принял в работу Водный кодекс. Его задача – усовершенствовать правовые основы и механизмы реализации единой государственной политики для обеспечения водной безопасности, в том числе в интересах будущих поколений.
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