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Министр водных ресурсов: Казахстан не платит за воду другим государствам

Казахстан водные ресурсы Фото: freepik
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в кулуарах Мажилиса 17 января отметил, что Казахстан, как и прежде, не платит другим государствам за пользование трансграничными реками, передает корреспондент Zakon.kz.

Договоренности действуют со времен Советского Союза.

"За воду мы ничего не платим (другим государствам. – Прим. ред.). На сегодня по трансграничным рекам никакой оплаты нет. В 1992 году главы государств подтвердили договоренности, которые были при СССР, они остаются, и мы будем работать в рамках этих договоренностей".Нуржан Нуржигитов

Мажилис принял в работу Водный кодекс. Его задача – усовершенствовать правовые основы и механизмы реализации единой государственной политики для обеспечения водной безопасности, в том числе в интересах будущих поколений.

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Нуржигитов Нуржан Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан
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