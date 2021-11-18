Почему Зидан отказывается работать в известных клубах

Очередной командой, с которой не захотел работать известный французский специалист, стала "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

Экс-тренер "Реала" Зидан не планирует возглавить английский клуб, если манкунианцы отправят в отставку Сульшера. Зидан известил руководство "МЮ", что не будет тренировать команды как минимум еще полгода, сказав, что он хочет отдохнуть от футбола, передает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

49-летний Зидан ушел с поста "Реала" в мае 2021 года и с того момента сидит без работы, посвящая все свободное время семье и личным проектам.

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За эти полгода французского наставника приглашали несколько известных клубов, среди которых "ПСЖ", "Ювентус" и "Ньюкасл".

Куандык Шынасилов