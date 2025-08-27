Почему зумеры захотели работать в офисе

Недавно стало известно, почему представители поколения Z захотели попробовать себя в офисе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, удаленка вгоняет их в депрессию. 40% опрошенных молодых сотрудников признались, что работа из дома усиливает их чувство одиночества. Многие специалисты мечтают ходить в офис ради общения с другими людьми.

Эксперты считают, что работодатели должны создавать "живые" команды, давая сотрудникам возможность для коммуникации и карьерного роста. Также долгое чувство одиночества на удаленке может вызвать депрессию или даже диабет.

"Похоже, перекуры с коллегами и вода из кулера станут необходимостью для них", – пошутили над желаниями зумеров комментаторы.

После многомиллионных просмотров видео Apple в TikTok, у экспертов по соцсетям сложилось мнение, что команда наняла на работу зумеров.