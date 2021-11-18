На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Ржавчина"

На известного американского актера Алека Болдуина подала в суд помощник режиссера по сценарию фильма "Ржавчина" (Rust) Мэми Митчелл, передает Zakon.kz.

Кроме того, Митчелл подала в суд и на продюсеров картины, техника по оружию из-за инцидента со стрельбой на съемочной площадке, сообщил журнал Variety. Митчелл утверждает, что в сценарии фильма не был прописан эпизод со стрельбой.

Соответствующий иск был подан в суд в Лос-Анджелесе штата Калифорния. В своей жалобе помощница утверждает, что камеры в тот день были настроены таким образом, чтобы снимать лицо Болдуина, кровавое пятно на его плече, а также на туловище "по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать револьвер".

В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия, – утверждает Митчелл.

Кроме того, по ее мнению, актер сам обязан был перед съемками проверить, заряжен ли револьвер.

Алек Болдуин должен был предполагать, что оружие заряжено до тех пор, пока ему не продемонстрировали бы, что оно не заряжено, или он бы сам это не проверил, – отмечает помощник режиссера по сценарию.

Также в исковой жалобе приведены обвинения в вооруженном нападении, умышленном нанесении увечий и причинении морального вреда.

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22 октября в ходе съемки одной из сцен вестерна "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако патроны оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хачкинс и пострадал режиссер ленты Джоэл Соуса.

По словам актера, он не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами. Вскоре после трагедии Болдуин сообщил, что сотрудничает с полицией в рамках расследования, а также поддерживает семью погибшей.