Минэнерго РК ведет переговоры с Россией по газификации северных и восточных регионов

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев рассказал о переговорах с Россией по газификации северных и восточных регионов Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Результат такой, что мы договорились начать уже конкретные переговоры, которые коснутся технических параметров, то есть стоимость газа, минимальные объемы потребления, которые необходимы для обоснования строительства трубы. Буквально на этой неделе мы встречались с руководителем "Газпром-экспорт", где обсудили этот вопрос, – сообщил министр в кулуарах Сената.

Он также прокомментировал ситуацию с дизельным топливом. По его словам, ситуация в стране выправилась. В целом, из России было импортировано не менее 146 тыс. тонн.

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До этого говорил, что нам необходимо импортировать порядка 100 тыс. тонн для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы импортировали не менее 146 тыс. тонн. В этой связи сейчас ограничений по продаже дизтоплива на заправках нет, – заключил глава Минэнерго.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о ситуации с дефицитом угля.

Тамила Языкова, Нур-Султан