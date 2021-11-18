Министры высказались о росте цен на дизтопливо и уголь в Казахстане

Цены на топливо в Казахстане не будут регулировать, заявил министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос роста цен на ГСМ подняла на пленарном заседании Сената депутат Ляззат Рысбекова.

Резкие скачки цен на дизтопливо особенно чувствительны для сфер общественного транспорта, сельхозпроизводителей и грузовых автоперевозок. Аналогичная ситуация сложилась и на рынке угля. Цена на бытовой уголь выросла на 9% по причине роста тарифов на перевозку и электроэнергию. Но положение усугубляется тем, что повышение цен на ГСМ и уголь влечет за собой рост стоимости других товаров, – отметила сенатор.

Читайте также: Резкий рост цен на дизельное топливо объяснили в Минэнерго

Отвечая на это, Мирзагалиев заявил, что цены на ГСМ в настоящее время невозможно регулировать. А одна из причин дефицита дизтоплива – большая разница в цене по сравнению с соседними странами.

Сейчас мы разрабатываем системные изменения по цене. Первое – три НПЗ сейчас претерпевают плановые и внеплановые реконструкции, мы должны определить их сроки. Второе – формирование нашей материально-технической базы запаса. Третье – контроль ГСМ. Каждую нефтяную базу необходимо соответствующе оборудовать. И сейчас такими вопросами мы занимаемся. До конца года будем вносить соответствующие изменения, – пояснил он.

Читайте также: Как влияет рост цен на ГСМ на инфляционные процессы в Казахстане

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов рассказал о ситуации с углем.

Что касается роста цен на уголь, то мы предприняли ряд мер. С крупными товаропроизводителями угля составлены меморандумы. Мы договорились о конкретной цене – от 5200 до 5700 тенге за тонну, – сообщил глава Мининдустрии.

Читайте также: Снижение спроса на уголь, нефть и газ прогнозируют в Минэкологии РК

По его словам, ситуация в регионах стабильная. В каждой области организованы распределительные центры. И, если будет высокий спрос, то министерство увеличит поставки.

Напомним, на крупных АЗС дизельное топливо начало заканчиваться еще в начале сентября. Тогда нехватку объясняли высоким спросом из-за начавшегося сезона сбора урожая. Вместе с этим подскочили и цены.

Читайте также: Мы делаем все, чтобы страна не осталась без дизельного топлива – Мирзагалиев

29 сентября вице-министр энергетики сообщил, что порядка 100 тыс. тонн дизтоплива импортируют из России.

4 ноября президент, выступая на совещании в Экибастузе, поручил правительству дать варианты решения этой проблемы. Он предложил вернуть регулирование цен, учитывая, что сейчас рынок работает только для себя, а не для граждан.

Тамила Языкова, Нур-Султан