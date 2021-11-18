Казахстанские лучники отметились на азиатском первенстве

В Бангладеш проходит Чемпионат Азии по стрельбе из лука среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

В первый день соревнований о себе заявила женская сборная Казахстана в составе Роксаны Юнусовой, Виктории Лян и Дианы Макарчук. Данная тройка спортсменок завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука, передает olympic.kz.

Затем мужская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука смогла пробиться в финал турнира. Сергей Христич, Акбарали Карабаев и Андрей Тютюн уступили представителям Южной Кореи с разницей всего лишь одно очко – 235:236, завоевав "серебро" чемпионата Азии.

Куандык Шынасилов