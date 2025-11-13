Акмолинский лучник Андрей Тютюн стал чемпионом Азии
В состав национальной сборной вошел представитель Акмолинской области Андрей Тютюн, который внес весомый вклад в победу и помог команде подняться на высшую ступень пьедестала.
В напряженном финальном поединке казахстанцы одержали волевую победу над сильной сборной Индии с минимальным преимуществом – 230:229 очков. На пути к финалу наши спортсмены последовательно обыграли сборные Ирака (234:225), Ирана (233:231) и в полуфинале – Корею (236:235).
Среди тех, кто принес стране "золото", Андрей Тютюн – спортсмен, представляющий Акмолинскую область.
Путь чемпиона
Андрей Тютюн родился 19 июня 2006 года в Целиноградском районе. С раннего детства проявил интерес к спорту и выбрал для себя непростую, требующую точности и выдержки дисциплину стрельбу из лука. Его первым и личным тренером стал Бахтияр Серикович Жолдыбаев, который сопровождает спортсмена на протяжении всей его карьеры.
Сегодня Андрей – мастер спорта международного класса, студент 1-го курса Кокшетауского университета имени Абылайхана Мырзахметова, обучается по специальности "Физическая культура и спорт".
Трудолюбие, целеустремленность, коммуникабельность и ответственность – качества, которые отмечают тренеры и коллеги спортсмена. Благодаря этим чертам он уже успел завоевать десятки медалей на национальных и международных турнирах. Стоит отметить, что за последние годы он стал одним из самых титулованных молодых стрелков Казахстана:
- 2021 год – 1-е место на Молодежных играх, 2-е место на чемпионате Азии, 1-е место на чемпионате РК среди сильнейших;
- 2022 год – чемпион РК среди взрослых, трижды призер Всемирной гимназиады во Франции (1-е, 2-е и 2-е место);
- 2023 год – победитель этапа Кубка Азии (Тайпэй, компаунд-микс команда), чемпион Спартакиады РК, победитель чемпионата Азии (Бангкок, Таиланд);
- 2024 год – чемпион III этапа Кубка мира (Анталья, Турция) в составе группового микса блочного лука – первое в истории Казахстана "золото" в этом виде программы;
- 2025 год – "серебро" этапа Кубка Азии (Тайланд, микс команда), дважды "золото" Кубка Азии (Сингапур, блочный лук команда и микс), "серебро" чемпионата РК (Шымкент), три медали Молодежных игр (Щучинск), участие в чемпионате мира (Гванчжу, Корея) и "золото" чемпионата Азии в Дакке.
Стрельба из лука в Акмолинской области развивается стремительными темпами. Спортсмены региона регулярно поднимаются на пьедесталы почета, демонстрируя высокий уровень подготовки и волю к победе.
Победа Андрея Тютюна и его команды на чемпионате Азии не только личное достижение, но и значимый вклад в развитие казахстанского спорта.
Поздравляем Андрея Тютюна, его тренера Бахтияра Жолдыбаева, всю команду сборной Казахстана и любителей этого красивого и точного вида спорта с заслуженной победой!