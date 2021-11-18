Из Кызылорды откроют авиарейс в Россию

Теперь кызылординцы смогут путешествовать в Россию воздушным транспортом. Планируется модернизация старого аэропорта в регионе по современным стандартам.

Об этом на встрече с журналистами сообщила аким области Гульшара Абдыкаликова.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на реконструкцию и расширение пассажирского терминала аэропорта, получено положительное заключение государственной экспертизы.

По словам главы региона, в целях экономии бюджетных средств рассматривались и внебюджетные варианты.

Достигнута договоренность с фондом Болата Утемуратова о приведении аэропорта в соответствие со всеми международными стандартами в целом с перспективой дальнейшего увеличения внутренних и международных авиарейсов за счет собственных средств мецената.

Кроме того, достигнута договоренность с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК по включению аэропорта в режим "открытого неба".

С декабря текущего года авиакомпания NordwindAirlines планирует открыть один рейс в неделю по маршруту "Санкт-Петербург – Кызылорда – Санкт-Петербург".