Брату экс-министра труда Нурымбетова изменили приговор

Брату экс-министра труда и соцзащиты РК Биржана Нурымбетова – Тимуржану Нурымбетову изменили приговор, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Жамбылском областном суде.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда от 2 ноября изменен приговор суда №2 Тараза в отношении осужденного Нурымбетова Т. от 10 июня. Окончательно назначенное наказание снижено с 10 до 8 лет лишения свободы в связи с применением принципа поглощения менее строгого наказания более строгим, вместо ранее примененного принципа – частичного сложения наказаний. пресс-служба Жамбылского областного суда

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Напомним, 11 июня экс-руководителя Управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Тимуржана Нурымбетова осудили на 10 лет. Он обвинялся в получении взяток в крупном размере на сумму свыше 44 млн тенге, мошенничестве, легализации денег и злоупотреблении должностными полномочиями. В результате его преступных действий государству был причинен ущерб на сумму свыше 54 млн тенге.

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