Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана

В Министерстве труда и соцзащиты населения Казахстана кадровые перестановки. Постановлением правительства назначен новый вице-министр, передает Zakon.kz.

Об этом 31 марта 2026 года сообщили в пресс-службе правительства Республики Казахстан.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жазыкпаев Бахтияр Базарбаевич назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения", – говорится в сообщении.

Бахтияр Жазыкпаев родился в 1988 году в Астане. Является выпускником Шымкентского университета.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве специалиста РГП "Информационно-вычислительный центр" Агентства РК по статистике. С 2010 по 2014 год работал в частных структурах.

Значительная часть его карьеры связана с системой Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК. С 2014 по 2018 год он прошел путь от начальника отдела до руководителя управления в структуре ведомства.

С 2018 года занимал руководящие должности в АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР):

2018-2023 гг. – директор Департамента анализа и обработки данных;

2023-2024 гг. – директор Департамента стратегии и анализа больших данных;

2024-2025 гг. – управляющий директор центра.

С февраля 2025 года и до настоящего назначения занимал пост вице-президента АО "Центр развития трудовых ресурсов" МТСЗН РК.

