Штормовое предупреждение объявлено 19 ноября в шести областях Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с, на западе области порывы до 23 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Карагандинской области – метель. На западе, юге области – туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром – туман.

На севере и в центре Кызылординской области синоптики прогнозируют туман. В Кызылорде ночью и утром – туман.

Утром и днем на северо-востоке, юге Алматинской области – гололед, на юге и востоке области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области – туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области – туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске – гололед, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 18 м/с.