Метель, туман и гололед: в шести областях РК объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны на 15 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается низовая метель. Ветер южный днем порывы 18 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед. В Алматы временами ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.



На юге, востоке Кызылординской области ожидается туман.



Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман.



Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.



В центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ожидается гололед.

Ранее синоптики рассказали, что теплый декабрь в Казахстане побил рекорд 62-летней давности.