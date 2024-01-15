Метель, туман и гололед: в шести областях РК объявлено штормовое предупреждение
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается низовая метель. Ветер южный днем порывы 18 м/с.
На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, гололед. В Алматы временами ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.
На юге, востоке Кызылординской области ожидается туман.
Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман.
Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
В центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман, гололед. Ветер северо-восточный ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ожидается гололед.
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