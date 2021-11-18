Снежные барсы 65 раз "попали" в фотоловушки в горах Заилийского Алатау

В горных ущельях Заилийского Алатау, в окрестностях Алматы, камерами слежения зафиксировано 65 проходов снежных барсов, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте World Wildlife Fund (WWF) России – Всемирного фонда дикой природы.

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В рамках проекта Wildlife Without Borders ("Дикая природа без границ") и "Сохранение снежного барса как живого символа мегаполиса Алматы и Казахстана" Института зоологии КН МОН РК завершился основной этап мониторинговых исследований. Всего в окрестностях Алматы и его основных городов-спутников в конце 2020 года было установлено 35 фотоловушек. Просмотр изображений показал, что камерами слежения зафиксировано 65 проходов снежных барсов. В результате дальнейших исследований были получены уникальные материалы о состоянии популяционной группировки снежного барса, обитающей в горах вокруг мегаполиса, – говорится в сообщении.

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Как показали мониторинговые исследования, состояние популяции снежного барса вокруг города Алматы все еще находится на стабильном уровне. Однако из-за заметного увеличения присутствия человека в горах снежные барсы стали реже посещать некоторые участки, где раньше они регулярно попадали в поле зрения фотоловушек. Пожалуй, фактор беспокойства является на сегодняшний день одной из основных негативных причин, влияющих на образ жизни этого редкого вида. Проведенная в рамках проекта работа заложила основу для дальнейшей оценки происходящего. Уже сегодня мы можем давать рекомендации по более эффективной охране местообитаний снежного барса. руководитель центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МОН РК Алексей Грачев

После завершения мониторинга и получения изображений с фотоловушек был проведен их анализ, по предварительным результатам которого установлено, что в пределах проектной территории обитает около 25 особей снежного барса. Почти во всех ущельях фотоловушками зафиксированы самки с котятами, у двух отмечено по три детеныша. Также в черте города Алматы подтверждено обитание пяти снежных барсов, ближайшая регистрация одного из них от монумента Независимости Казахстана составила всего 16 км.

В горных окрестностях южной столицы потенциал обитания снежного барса очень велик: подходящий ландшафт обеспечивает существование исчезающего хищника вблизи мегаполиса. Однако развитие городской инфраструктуры в южном (горном) направлении и быстрый темп роста населения отрицательно сказываются на животных, которые впоследствии будут вынуждены мигрировать в малопригодную местность, – отмечается в сообщении.

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