Уникальные кадры: снежного барса засняли в горах "Иле-Алатау"

В Государственном национальном природном парке "Иле-Алатау" фотоловушка зафиксировала редкого снежного барса, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось 3 апреля на странице парка в Instagram.

Отмечается, что уникальные кадры были получены в период с 7 по 13 февраля. Хищник попал в объектив камеры, установленной в труднодоступной части заповедника.

Как подчеркнули в администрации, появление барса в кадре стало возможным благодаря постоянной работе научных инспекторов. Они круглосуточно отслеживают передвижения животных и проводят исследования, направленные на сохранение экосистемы региона.

Снежный барс (ирбис) – редкий и уязвимый вид, занесенный в Красную книгу. Его присутствие в парке свидетельствует о хорошем состоянии экосистемы. В "Иле-Алатау" барс считается символом природного наследия.

Ранее снежный барс засветился в Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского национального парка.