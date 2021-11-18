Ожидается самое долгое за последние пять веков затмение Луны

Лунное затмение ожидается 19 ноября. Оно станет самым долгим с XV века и продлится около трех с половиной часов, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, затмение смогут увидеть жители Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.

Его можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли, – отметили в пресс-службе Московского планетария. – Большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.

Лунное затмение продлится примерно с 10:20 до 13:48 по времени Нур-Султана.