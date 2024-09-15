Казахстанцы увидят красный край полной Луны во время затмения

Край большой полной Луны во время затмения 18 сентября приобретет красноватый оттенок. Явление продлится около четырех часов, сообщает Zakon.kz.

Подробности того, как будет выглядеть затмение, рассказала ТАСС астроном Людмила Кошман

"Край диска Луны потемнеет и приобретет красноватый оттенок во время максимальной фазы, ожидаемой в 05:44 по московскому времени 18 сентября. Но чтобы что-то разглядеть, нужен открытый западный горизонт и безоблачное небо", – уточнила астроном.

Она добавила, что затмение будет видно из Европы, большей части Азии, Африки, Северной и Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, в Арктике и Антарктиде.

Явление называют "частным", потому что только часть диска Луны пройдет через тень Земли, это займет чуть больше часа.

Ранее канадские ученые из Университета Западного Онтарио допустили вероятность падения на Землю огромного астероида Апофис в конце текущего десятилетия. Это может случиться, если он столкнется с другим объектом и изменит свой маршрут.