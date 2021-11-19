Что будет, если каждый день есть горький шоколад, рассказала диетолог Яна Гришина, передает Zakon.kz.

В беседе с РИА Новости специалист объяснила, почему в ежедневный рацион желательно включить горький шоколад.

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Темным шоколадом, по ее словам, считается тот, в котором содержится не менее 55% натурального какао, тогда как в молочном - лишь 25-35%.

Принципиальное отличие черного состоит в том, что сахара в нем меньше, а антиоксидантов гораздо больше. Большую часть калорий из черного шоколада мы получаем из жиров, а не из углеводов, как из молочного. Черный шоколад - отличный источник железа, магния, меди, марганца и других минералов, к тому же он поднимает настроение. Яна Гришина

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В день, как отметила она, можно съедать около 20 граммов горького шоколада.

Однако не стоит есть шоколад на голодный желудок и употреблять его в качестве перекуса. Яна Гришина