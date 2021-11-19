Astana Club: от диалоговой площадки до экспертно-политического форума

С каждым годом мировая дипломатия все чаще и чаще заходит в тупик. Это касается не только отдельно взятых конфликтов, но и простых взаимоотношений между государствами. Никто не желает уступать, стремясь навязать оппонентам свою волю, а отсутствие возможности достигать консенсуса постепенно приводит к общемировому расколу. На этом фоне весь мир может столкнуться с тем, что ни один закон международного права фактически работать не будет, постепенно приводя выстроенный общемировой порядок к хаосу. И с этим надо что-то делать. В данном контексте все ярче наблюдается роль Казахстана, в том числе и в плане его попыток сформировать удобную для всех мировых акторов международную дискуссионную площадку. О том, какие именно мирные инициативы озвучивает Казахстан и какова роль созданной им международной дискуссионной площадки Astana Club, разбираемся в материале Zakon.kz.

Учитывая опыт, приобретенный за годы независимости в качестве переговорщика, парламентера, да и просто независимого посредника, готового любыми способами уговорить конфликтующие стороны начать мирный диалог, Казахстан уже сегодня транслирует главный тезис будущих десятилетий – "все страны мира в любом случае от друг друга зависят".

Как отметил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе 6-го заседания Astana Club, которое прошло 16-17 ноября в Нур-Султане:

Мы все зависимые в этом мире друг от друга. Эта взаимозависимость – наша сегодняшняя жизнь. Поэтому надо считаться с тем, что говорит оппонент, находить компромисс. Только объединив усилия, мы сможем противостоять общемировым вызовам и угрозам. С этой точки зрения важен диалог – открытый, честный и порой неудобный. Верю, что Astana Club станет генератором новых идей и решений.

Главная цель – сохранить общемировую стабильность

Astana Club – это международная дискуссионная площадка, функционирующая с 2015 года, на которой ежегодно собираются выдающиеся политические деятели, дипломаты, а также крупнейшие эксперты ведущих аналитических центров США, России, Китая, стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

Ее ключевой миссией, согласно изначальному замыслу, является обсуждение глобальных тенденций и поиск решений наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир в целом и регион Большой Евразии в частности.

Организаторами площадки Astana Club являются Фонд Нурсултана Назарбаева и Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде. Изначальная инициатива принадлежала Первому Президенту Казахстана.

За годы существования Клуба на его площадке не раз обсуждались основные общемировые и региональные тренды, угрозы возможных конфликтов, предпосылки для роста напряженности среди мировых держав, санкционные противостояния, экономические и финансовые кризисы, борьба с международным терроризмом и экстремизмом, проблемы миграции и экологии, пути решения и выходов из складывающихся обстоятельств.

Казахстан, создав такой формат, в очередной раз подтвердил свой имидж прагматичного, миролюбивого и многовекторного государства, способного в любой момент предоставить свои посреднические услуги, опираясь на уже богатый опыт в этом направлении, с основной и главной целью – сохранить общемировую стабильность и взаимоуважение.

Как отмечала ранее в своих комментариях Zakon.kz эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик, важнейшим элементом возникшей в 2015 году интеллектуальной площадки является живая и непредвзятая дискуссия между ведущими экспертами международного сообщества и представителями политического истеблишмента. В рамках Astana Club признанные мировые лидеры в области анализа и прогнозирования могут поделиться своими идеями с высокопоставленными политическими деятелями. Именно такой формат является оптимальным для того, чтобы критически оценить международные процессы на обширном пространстве.

Мы наблюдаем, что с каждым годом способность мировых лидеров договариваться стремительно падает. Все меньше и меньше остается сфер, где стороны готовы сотрудничать без предварительных условий. Даже перед лицом глобального распространения коронавируса государства предпочли действовать независимо друг от друга. В связи с чем озвучиваемая ранее цель необходимости укрепления глобального диалога, которое бы выстраивалось на принципах открытости и равноправности, и легла в основу идеи создания площадки Astana Club. Продвижение принципов глобального сотрудничества всегда находилось в центре внешнеполитической стратегии Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, – подчеркнула эксперт Института мировой экономики и политики.

Как итог – созданная дискуссионная платформа Astana Club стала приоритетной для многих экспертов, дипломатов и политического истеблишмента стран Запада, Ближневосточного региона, постсоветского пространства и Азии, поскольку является максимально нейтральной.

Эксклюзивность формата и международное признание

Начиная с момента создания диалоговой площадки Astana Club, основной ее особенностью стал сам формат проведения заседаний, что в принципе и придает ей своего рода эксклюзивность.

По мнению многих специалистов, казахстанская диалоговая площадка прошла уже несколько этапов развития – от чисто экс­пертного формата до масштабного экспертно-политического форума. Он заключается в эффективном сопряжении экспертизы ведущих мировых аналитиков с практическим знанием и опытом политиков и дипломатов. Клуб стал эффективной дискуссионной платформой, помогающей выстраи­ванию международного диалога в масштабах всей Евразии.

Кроме того, весь дискуссионный процесс по основным животрепещущим трендам проходит по принципу Chatham House. То есть существует возможность проводить двусторонние встречи между участниками в закрытом режиме без прессы.

Такой вариант позволяет участникам вести максимально продуктивный и открытый диалог, в особенности если учитывать тот факт, что в списки присутствующих лиц, как правило, входят представители конфликтующих, а иногда даже открыто противоборствующих сторон.

Также международные эксперты с именем могут себе позволить напрямую дискутировать с действующими политиками, бывшими главами государств и правительств, руководителями авторитетных мозговых центров, от мнения которых может зависеть дальнейший процесс принятия стратегически важных решений.

За шестилетнюю историю существования казахстанской дискуссионной площадки ее посетило более 200 представителей из 40 стран мира. Кроме того, площадку клуба уже по традиции посещают и казахстанские политики, а с приветственной речью выступает Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Генератор идей и решений

С 15 по 17 ноября в "Назарбаев Центре" прошло 6-е заседание Astana Club. Основной повесткой дня стала тема "Видение нового мира: после пандемии".

В течение трех дней состоялось 14 встреч по различным вопросам, касающихся глобальной экономики, геополитики, международных отношений, климатических изменений и ядерной безопасности. В итоге обсуждения распределились по следующим тематикам:

Во власти пандемии: восстановление под угрозой, новые мутации COVID-19 и последствия для расколотого мира;

Эра национальных интересов: реконфигурация системы коллективной безопасности;

Зеленая трансформация и последствия новой климатической повестки для развивающихся стран;

Дисбалансы мировой экономики: вызовы для развивающихся стран;

Великое разделение: какой станет новая архитектура глобализации;

Противостояние США – Китай: последствия для геополитики и экономики мира;

Запад против России: афтершоки для Евразийского экономического союза;

Будущее Афганистана и его влияние на регион Центральной Азии;

Иран и Ближний Восток: ядерная сделка и перспективы региона;

Новый мировой порядок или гонка за технологическое господство.

В своей приветственной и уже традиционной речи Первый Президент Казахстана, а после – и в двухсторонних форматах, выдвинул ряд инициатив, которые смогут положительно влиять на восстановления стабильности в мире.

В начале этого года так называемые часы Судного дня были установлены на ста секундах до полуночи. Это означает, что, по сути, мир уже балансирует на грани ядерной войны. Наблюдаемая кризисная ситуация в мире требует выработки новых подходов к кооперации в Большой Евразии, – заявил Елбасы.

Первый Президент Казахстана отметил возникающую острую необходимость ускорять процессы в поиске путей решения конфликтных ситуаций, дабы не допустить любой ценой ядерной войны, в которой, как известно, победителей не будет. После чего выступил с инициативой к присутствующим на заседании политикам и международным экспертам поддержать идею создания под эгидой ООН пошагового плана всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием всех ядерных государств.

План в этом случае должен включать жесткие санкции против приобретения и распространения оружия массового уничтожения. В этом контексте особое значение приобретет и деятельность глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия (ГАЛ), поддержанного 70 известными мировыми политиками, и хоть как-то сможет снизить вероятность нависающей над миром угрозы.

Нурсултан Назарбаев, фактически представляющий руководство Казахстана на заседании, попросил наконец прислушаться и активизировать прямые контакты между ЕЭАС, ШОС, ЕС и недавно созданной организацией тюркских государств. Для прямого сопряжения этих политических и экономических коопераций Первый Президент Казахстана предложил создать и провести четырехсторонний экономическо-политический форум "Большая Евразия". Данный формат позволил бы странам- участницам этих организаций фактически напрямую, без посредников обсуждать и решать возникающие проблемы.

Кроме того, учитывая сложившуюся ситуацию в Афганистане, которая по факту также несет в себе угрозу не только близлежащим регионам, но и всему миру, а это можно уже увидеть как минимум через призму миграционного кризиса в Европе, Нурсултан Назарбаев предлагает усилить позиции СВМДА, превратив ее в центральный элемент архитектуры безопасности в Азии.

Как выразился сам Нурсултан Назарбаев:

Считаю, что СВМДА как открытая и инклюзивная структура может стать оптимальной платформой для налаживания всеобъемлющего диалога в Азии. В следующем году – в год 30-летия создания СВМДА – планируется провести его юбилейный саммит. Выступаю за то, чтобы за счет хорошей содержательной подготовки к этому мероприятию на высшем уровне Евразия получила шанс на прорыв в процессе обеспечения и укрепления азиатской безопасности и стабильности.

Олег Васильев