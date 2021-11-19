Российский боец Вахаев ударил своего противника на пресс-конференции

Мухумат Вахаев нанес удар американцу Тимоти Джонсону, чемпиону АСА в тяжелом весе, во время интервью бойцов, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в пресс-службе промоушена.

Случилось это после того, когда Мухумат попросил Джонсона извиниться за то, что американец ранее назвал его, и другого российского файтера Алихана Вахаева, бойфрендами. Тимоти отказался, сказав, что уничтожит Мухумата в предстоящем бою. После этих фраз Вахаев ударил соперника.

Джонсон опрокинулся с кресла, хотел ответить, но драка была остановлена сотрудниками АСА, передает пресс-служба промоушена.

Спустя время, американец все же принес свои извинения, пожав руку своему оппоненту.

Поединок между Вахаевым и Джонсоном состоится 19 ноября в Минске на турнире АСА 132.

Россиянин в своем активе имеет 10 побед и 4 поражения в ММА. Он был чемпионом АСВ и АСА в тяжелом весе, идет на серии из восьми побед.

У 35-летнего Джонсона 15 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Куандык Шынасилов