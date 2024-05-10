Эротические стоны прервали пресс-конференцию спортсмена

10 мая послематчевое интервью Луки Дончича в Оклахоме пришлось прервать из-за эротических звуков в зале, сообщает Zakon.kz.

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Ничего не предвещало инцидента, когда лидер "Далласа" отвечал на вопросы журналистов после победы над "Оклахомой" во второй встрече серии (119:110, 1-1), которая прошла на площадке соперника. Как вдруг один из журналистов достал телефон для традиционной записи ответов, но вместо соответствующей функции случайно открыл эротическое видео на максимальной громкости.

"Надеюсь, это не прямой эфир", – растерянно произнес словенский баскетболист после вынужденной паузы.

А 6 мая в бразильском городе Кампинас за неуплату алиментов арестовали чемпиона России в составе ЦСКА Жо.