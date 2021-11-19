Двух казахстанских судей рекомендовали уволить за коррупцию

19 ноября cостоялось очередное заседание Высшего судебного совета РК, на котором рассмотрен вопрос об изменении штатной численности судей некоторых местных судов республики, передает Zakon.kz.

Для оптимизации нагрузки и повышения качества отправления правосудия Советом дано согласие на увеличение числа судей суда города Шымкента на одну единицу за счет Северо-Казахстанского областного суда. аппарат Высшего судебного совета РК

Также на заседании Совет рекомендовал кандидатов на должности председателей Северо-Казахстанского, Восточно-Казахстанского и Мангистауского областных судов.

Кроме того, Советом дано согласие на продление срока пребывания в должности судьи, достигшего пенсионного возраста.

По итогам заседания Советом даны рекомендации к освобождению от должностей председателя судебной коллегии, председателя и ряда судей судов республики по различным основаниям. В числе прочих рекомендованных к освобождению: судья Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Габдуллин Е.М. и судья Уйгурского районного суда Алматинской области Сулейменов Р.А., осужденные приговором суда за совершение коррупционных преступлений. Обвинительные приговоры в отношении данных лиц вступили в законную силу. аппарат Высшего судебного совета РК