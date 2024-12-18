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События

В Казахстане наказали двух судей

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 10:40 Фото: Zakon.kz
Состоялось очередное заседание Судебного жюри при Высшем судебном совете Казахстана. Об этом 18 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе совета, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что на заседании рассмотрено три дисциплинарных дела в отношении трех судей.

"По итогам рассмотрения за грубые нарушения законности Судебным жюри в отношении двух судей применены дисциплинарные взыскания в виде объявления замечания. Дисциплинарное производство в отношении одного судьи прекращено в связи с малозначительностью совершенного дисциплинарного проступка".Пресс-служба Высшего судебного совета РК
В Казахстане наказали двух судей, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 10:40

Фото: gov.kz

Решения Судебного жюри не вступили в законную силу, поскольку судьи, на которых наложены дисциплинарные взыскания, вправе обжаловать их в Высший судебный совет.

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О том, сколько судей наказали за 9 месяцев 2024 года в Казахстане за грубые нарушения, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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