В Казахстане наказали двух судей
Фото: Zakon.kz
Состоялось очередное заседание Судебного жюри при Высшем судебном совете Казахстана. Об этом 18 декабря 2024 года рассказали в пресс-службе совета, сообщает Zakon.kz.
Из релиза следует, что на заседании рассмотрено три дисциплинарных дела в отношении трех судей.
"По итогам рассмотрения за грубые нарушения законности Судебным жюри в отношении двух судей применены дисциплинарные взыскания в виде объявления замечания. Дисциплинарное производство в отношении одного судьи прекращено в связи с малозначительностью совершенного дисциплинарного проступка".Пресс-служба Высшего судебного совета РК
Фото: gov.kz
Решения Судебного жюри не вступили в законную силу, поскольку судьи, на которых наложены дисциплинарные взыскания, вправе обжаловать их в Высший судебный совет.
О том, сколько судей наказали за 9 месяцев 2024 года в Казахстане за грубые нарушения, можете узнать здесь.
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