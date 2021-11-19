У Саакашвили выявили заболевание мозга

Врачи, посетившие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга у политика, передает Zakon.kz

Из-за данного расстройства с большой вероятностью у экс-президента Грузии может развиться кома, способная спровоцировать летальный исход. Об этом сказано в заявлении аппарата омбудсмена.

18 ноября Саакашвили, объявивший 1 октября голодовку, упал, потеряв сознание.

Оппозиционеры и их сторонники, в том числе независимые врачи, требуют немедленного перевода политика из тюремной больницы в гражданскую клинику. С этим требованием в Тбилиси почти ежедневно проходят акции протеста, – говорится в информации РИА Новости.

Отмечается, что группа специалистов, созданная народным защитником Грузии, посетила Саакашвили в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Одно из прогнозируемых клинических обострений у Михаила Саакашвили произошло вчера. Узнав о сложной ситуации, члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Михаила Саакашвили в высокотехнологичную больницу. Хотя группа специалистов, созданная народным защитником, в отчете от 17 ноября оценила состояние пациента как критическое и тяжелое, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений – энцефалопатия Вернике, – говорится в заявлении аппарата.

В документе сказано, что для полной оценки очаговых процессов в головном мозге требуется МРТ-исследование, в том числе МР-венография, также рекомендуется исследование ЭЭГ.

В связи с критической ситуацией и ожидаемыми осложнениями народный защитник и группа экспертов еще раз призывают министра юстиции, пенитенциарную службу немедленно перевести Михаила Саакашвили в соответствующую функциональную и многопрофильную больницу с большим опытом работы. Так как существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике, эпилепсионного статуса или комы, что может завершиться летальным исходом, – сказано в заявлении.

Энцефалопатия Вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга. При отсутствии лечения существует большой риск летального исхода и необратимых структурных изменений мозга, связанных с памятью.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.