Переговоры Путина и Байдена завершились

В Кремле не анонсировали никаких заявлений или совместных брифингов по итогам встречи, а вот Байден, как писали американские СМИ, намерен подвести некоторые итоги в ходе заявления для прессы, передает РИА Новости.

На встрече планировалось обсудить напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициативу Путина о гарантиях безопасности. Ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Ожидалось, что главы государств могут затронуть и темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

Как следует из официального заявления Вашингтона, президенты США и России во время онлайн-переговоров не отклонялись от обозначенной ранее повестки.

В пресс-службе Белого дома добавили, что Байден заявил на встрече, что США и их союзники обеспокоены действиями России в отношении Украины и, в частности, наращиванием количества вооруженных сил у границы.

Президент выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников относительно наращивания российских сил вокруг Украины. Он ясно дал понять, что США и наши союзники дадут решительный ответ в случае военной эскалации в виде серьезных экономических и иных мер. Белый дом

Телемост был организован с помощью защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран, она использовалась впервые. Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей.