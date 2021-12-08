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10:32 08.12.2021

Президент НОК поздравил Арли Чонтея с победой на ЧМ

Фото: olympic.kz
Президент Национального олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев поздравил представителя команды Казахстана по тяжелой атлетике Арли Чонтея с золотой медалью чемпионата мира, передает Zakon.kz.

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От имени всей олимпийской семьи Казахстана поздравляю Вас с победой на чемпионате мира в Ташкенте!Тимур Кулибаев

Глава НОК отметил, что золотая медаль казахстанца – «это закономерный результат упорных тренировок и исключительного трудолюбия на протяжении многих лет».

Болельщики помнят Вашу серебряную награду на чемпионате мира в 2018 году в Ашхабаде. Сегодняшнее блестящее выступление еще раз доказало, что упорный труд вознаграждается. Еще ценнее эта победа от того, что завоевана в трудное время пандемии, которая затронула все сферы жизнедеятельности человечества, в том числе внесла существенные коррективы в спортивный календарь.Тимур Кулибаев

Президент НОК также поздравил тренеров Арли Чонтея – Михаила Скорина и Виктора Ни – «с мировым успехом».

Уверен, эта победа станет большой мотивацией для многих юных атлетов, которые начинают или продолжают свой путь в большом спорте. Желаю крепкого здоровья и будущих побед.Тимур Кулибаев
Динара Халдарова
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