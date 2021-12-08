Президент НОК поздравил Арли Чонтея с победой на ЧМ

Новость по теме Казахстанец Арли Чонтей стал чемпионом мира по тяжелой атлетике

От имени всей олимпийской семьи Казахстана поздравляю Вас с победой на чемпионате мира в Ташкенте! Тимур Кулибаев

Глава НОК отметил, что золотая медаль казахстанца – «это закономерный результат упорных тренировок и исключительного трудолюбия на протяжении многих лет».

Болельщики помнят Вашу серебряную награду на чемпионате мира в 2018 году в Ашхабаде. Сегодняшнее блестящее выступление еще раз доказало, что упорный труд вознаграждается. Еще ценнее эта победа от того, что завоевана в трудное время пандемии, которая затронула все сферы жизнедеятельности человечества, в том числе внесла существенные коррективы в спортивный календарь. Тимур Кулибаев

Президент НОК также поздравил тренеров Арли Чонтея – Михаила Скорина и Виктора Ни – «с мировым успехом».