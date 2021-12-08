Трех жителей ЗКО подозревают в хранении и сбыте наркотиков

Один из подозреваемых, 19-летний парень, находясь под путепроводом «Автопарк» возле дома по улице И.Ларина в Уральске, спрятал 48 доз «пиловалерона» общим весом 18,46 гр. После задержания, он добровольно выдал тайник закладок в количестве 100 штук.

У 30-летнего мужчины при обыске по месту жительства было обнаружено свыше 150 гр. того же вещества и 30 закладок в лесном массиве. Согласно сводной таблице размер изъятого определен как особо крупный.

По данным фактам начато досудебное расследование по статье 297 части 1 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Начальник управления по противодействию наркопреступлениям ДП ЗКО Алишер Сары.

Последним во дворе дома по улице Маметовой был задержан 30-летний мужчина. При задержании у него при себе был обнаружен бумажный сверток с порошкообразным веществом. Дома у него были изъяты 10 бумажных свертков с мефедроном, 3-полимерные бутылки с металлическими предметами и электронные весы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 297 части 1 УК РК (Незаконное изготовление, хранение, перевозка наркотических средств в целях сбыта).