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Законодательство РК
23:46 08.12.2021

Трех жителей ЗКО подозревают в хранении и сбыте наркотиков

Фото: polisia.kz
В ЗКО проводится ОПМ «Рефлекс» и «Дармек», передает Zakon.kz.

Один из подозреваемых, 19-летний парень, находясь под путепроводом «Автопарк» возле дома по улице И.Ларина в Уральске, спрятал 48 доз «пиловалерона» общим весом 18,46 гр. После задержания, он добровольно выдал тайник закладок в количестве 100 штук.

У 30-летнего мужчины при обыске по месту жительства было обнаружено свыше 150 гр. того же вещества и 30 закладок в лесном массиве. Согласно сводной таблице размер изъятого определен как особо крупный.

По данным фактам начато досудебное расследование по статье 297 части 1 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).Начальник управления по противодействию наркопреступлениям ДП ЗКО Алишер Сары.

Последним во дворе дома по улице Маметовой был задержан 30-летний мужчина. При задержании у него при себе был обнаружен бумажный сверток с порошкообразным веществом. Дома у него были изъяты 10 бумажных свертков с мефедроном, 3-полимерные бутылки с металлическими предметами и электронные весы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 297 части 1 УК РК (Незаконное изготовление, хранение, перевозка наркотических средств в целях сбыта).

Елена Беляева
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