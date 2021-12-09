Канада решила поддержать бойкот Олимпиады в Пекине

Мы общались с партнерами по всему миру по этому вопросу. Как и многие другие страны, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Как пишут РИА Новости, премьер отметил, что спортсмены сборной все же могут рассчитывать на поддержку правительства.

6 декабря представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские дипломаты и официальные лица не приедут на Олимпийские игры. Причиной такого решения она назвала «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». К бойкоту присоединились Австралия и Великобритания.

Между тем, Китай считает такое решение политической манипуляцией. В ответ китайское правительство отмечает, что ни американских, ни австралийских политиков на Олимпиаду никто не приглашал.